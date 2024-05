Em Aquidauana, Defensoria debate o combate ao abuso e exploração sexual

Divulgação

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul participou de uma reunião alusiva ao dia “18 de maio”–Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente em Aquidauana.



Conforme a defensora pública Janaína de Araújo Sant’ana, o encontro reuniu membros da Rede de Atendimento e Apoio para a discussão de ações pontuais e educativas no combate ao abuso e exploração sexual infanto-juvenil.



“O objetivo é mantermos o contato, expormos eventual dificuldade que possa existir, e pensarmos em formas de prevenção da violência sexual, pois a atuação dos órgãos que estavam presentes, em sua maioria, já se dá repressivamente”, detalhou a defensora.



Na ocasião foram discutidos pontos importantes e metas traçadas no intuito de diminuir os índices alarmantes de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes.



Ao final, a equipe da rede definiu estratégias de atuação para ampliar a conscientização das famílias, crianças e jovens, diretamente, sobre o crime do abuso e exploração sexual.