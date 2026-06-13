Em Aquidauana, estudantes do CMA Emília Alves Nogueira entram no clima da Copa e torcem pelo hexa

Alunos vivenciaram momentos de aprendizado e diversão durante a aula temática "Copa do Mundo Rumo ao Hexa" / Divulgação

Clima de Copa do Mundo tomou conta do CMA (Centro Municipal de Alfabetização) Emília Alves Nogueira, no bairro Nova Aquidauana, nesta semana em que começou a principal competição futebolística do planeta. Os pequenos estudantes participaram de uma atividade especial repleta de cores, alegria e espírito de torcida pela Seleção Brasileira.

Vestidos de verde e amarelo e embalados pela expectativa da estreia do Brasil diante do Marrocos, os alunos vivenciaram momentos de aprendizado e diversão durante a aula temática "Copa do Mundo – Rumo ao Hexa". O projeto foi desenvolvido pela professora Olanda de Jesus Couto, em parceria com as acadêmicas do Pibid – Alfabetização (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), além da diretora Simone e toda a equipe da unidade escolar.

A proposta proporcionou aos educandos uma experiência lúdica e permitiu que compartilhassem com os colegas o entusiasmo pelo maior evento de futebol do planeta. A atividade também destacou valores como união, trabalho em equipe e o sentimento de pertencimento que mobiliza milhões de brasileiros durante a competição.

Segundo a professora Olanda, o envolvimento das famílias foi fundamental para o sucesso da iniciativa.

“Os pais e responsáveis se empenharam em tudo o que foi solicitado, o que demonstra a importância da parceria entre família e escola”, destacou.

Além de despertar o interesse das crianças pelo tema, a ação reforçou a proposta pedagógica da alfabetização por meio da ludicidade, transformando o ambiente escolar em um espaço ainda mais acolhedor e estimulante para o aprendizado.

Os registros da atividade, agora, passam a fazer parte da memória afetiva dos alunos, que, certamente, guardarão a experiência como uma lembrança especial dos primeiros anos da vida escolar. E, de acordo com a professora, se depender da animação da turma do CMA Emília Alves Nogueira, o Brasil segue firme na busca pelo tão sonhado hexa.

A estreia da Seleção está marcada para este sábado (13), às 18h (fuso de Mato Grosso do Sul), no Estádio MetLife, nos Estados Unidos, em partida válida pelo grupo C da competição. Além de Brasil e Marrocos, a chave é composta por Haiti e Escócia.