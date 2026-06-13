Acessibilidade

13 de Junho de 2026 • 12:20

Buscar

Últimas notícias
X
Animação

Em Aquidauana, estudantes do CMA Emília Alves Nogueira entram no clima da Copa e torcem pelo hexa

Crianças participaram de uma atividade especial repleta de cores, alegria e espírito de torcida pela Seleção Brasileira

Anibal Placêncio

Publicado em 13/06/2026 às 08:19

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Alunos vivenciaram momentos de aprendizado e diversão durante a aula temática "Copa do Mundo Rumo ao Hexa" / Divulgação

Clima de Copa do Mundo tomou conta do CMA (Centro Municipal de Alfabetização) Emília Alves Nogueira, no bairro Nova Aquidauana, nesta semana em que começou a principal competição futebolística do planeta. Os pequenos estudantes participaram de uma atividade especial repleta de cores, alegria e espírito de torcida pela Seleção Brasileira.

Vestidos de verde e amarelo e embalados pela expectativa da estreia do Brasil diante do Marrocos, os alunos vivenciaram momentos de aprendizado e diversão durante a aula temática "Copa do Mundo – Rumo ao Hexa". O projeto foi desenvolvido pela professora Olanda de Jesus Couto, em parceria com as acadêmicas do Pibid – Alfabetização (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), além da diretora Simone e toda a equipe da unidade escolar.

A proposta proporcionou aos educandos uma experiência lúdica e permitiu que compartilhassem com os colegas o entusiasmo pelo maior evento de futebol do planeta. A atividade também destacou valores como união, trabalho em equipe e o sentimento de pertencimento que mobiliza milhões de brasileiros durante a competição.

Segundo a professora Olanda, o envolvimento das famílias foi fundamental para o sucesso da iniciativa.

“Os pais e responsáveis se empenharam em tudo o que foi solicitado, o que demonstra a importância da parceria entre família e escola”, destacou.

Além de despertar o interesse das crianças pelo tema, a ação reforçou a proposta pedagógica da alfabetização por meio da ludicidade, transformando o ambiente escolar em um espaço ainda mais acolhedor e estimulante para o aprendizado.

Os registros da atividade, agora, passam a fazer parte da memória afetiva dos alunos, que, certamente, guardarão a experiência como uma lembrança especial dos primeiros anos da vida escolar. E, de acordo com a professora, se depender da animação da turma do CMA Emília Alves Nogueira, o Brasil segue firme na busca pelo tão sonhado hexa.

A estreia da Seleção está marcada para este sábado (13), às 18h (fuso de Mato Grosso do Sul), no Estádio MetLife, nos Estados Unidos, em partida válida pelo grupo C da competição. Além de Brasil e Marrocos, a chave é composta por Haiti e Escócia.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Entretenimento

Rodoviária de Aquidauana recebe edição especial da Feira de Arte e Cultura no Dia dos Namorados

Horário estendido nesta sexta-feira

Dia dos Namorados: O Boticário tem preços especiais e presentes para todos os estilos em Aquidauana

Alerta

Unidades de Saúde de Aquidauana estarão fechadas nesta tarde para Conferência Municipal

Farmácia Municipal e ESF da Estevão funcionarão normalmente

Futebol amador

Final histórica da 5ª Copa Aquidauana promete reunir grande público neste domingo

Publicidade

Vagas de trabalho

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 23 vagas de emprego

ÚLTIMAS

Ajustes para a Série B

Aquidauanense faz amistoso preparatório nesta sexta-feira, no Estádio Mário Pinto de Souza

Azulão enfrenta a seleção da cidade em duelo que marca sequência da preparação para a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense

Saúde

Colírio para 'vista cansada' avança no exterior, mas chegada ao Brasil ainda depende de aprovação

Medicamentos prometem melhorar temporariamente a visão de perto e podem reduzir uso de óculos durante o dia

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo