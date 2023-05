Em Aquidauana, mulher da garrada no marido durante discussão na Vila Pinheiro

Ilustrativa

No fim da tarde deste domingo, 21, por volta das 17h uma viatura da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, a autora, de 41 anos, teria acertado a cabeça do marido, um homem, de 51 anos com uma garrafada. O caso aconteceu em uma residência da Vila Pinheiro, em Aquidauana.

Assim que os militares chegaram, a mulher assumiu ter agredido o marido com uma garrafada na cabeça. O homem apresentava um corte na cabeça e precisou ser encaminhado para o pronto-socorro do hospital do município.

Enquanto isso a autora, foi levada a delegacia da cidade, em determinado momento os policiais foram informados de que a vítima havia fugido do hospital antes mesmo de terminar o atendimento.