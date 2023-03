Em Aquidauana, quatro homens são presos após serem pegos com arma de fogo

ilustrativa

Na tarde de ontem na região do Bairro Nova Aquidauana, dois homens foram abordados em um táxi após a Polícia Militar receber uma denúncia de que havia homens armados naquela região.



Um rapaz de 25 anos e outro de 29, quando a polícia foi fazer revista no carro acharam dois resolver escondido debaixo do banco, um dos rapazes, o de 25 anos disse que ele estava indo vender para um homem que estava esperando ele na frente de um hotel da cidade.



Quando a polícia chegou em frente ao hotel mencionado encontrou um senhor de 77 anos com uma pistola antiga, calibre 38 e próximo dele estava um homem de 38 anos que também estava com um revólver.



Todos eles alegaram que iriam vender os objetos, os quatro foram levados para a delegacia onde o crime foi registrado como comércio ilegal de arma.