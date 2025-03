Em Campo Grande, Prefeito Mauro busca parcerias para Aquidauana

Ontem, 24, o prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico esteve em Campo Grande, para cumprir agendas de gestão importantes na busca de recursos para o município e apoio à projetos de fomento à cultura e lazer.

Na primeira agenda, o prefeito Mauro do Atlântico foi recebido pelo deputado federal Beto Pereira, oportunidade em que ele agradeceu ao parlamentar pela emenda de R$ 1 milhão de reais, destinada esse ano para a Saúde Municipal.

“Na gestão do prefeito Odilon, o deputado Beto Pereira foi um parceiro unânime ajudando em todas as áreas com recursos e abertura junto aos ministérios. Desde que assumi, em Janeiro, o deputado Beto já se colocou à disposição e é nosso parceiro de primeira hora. Vamos contar com o apoio dele para mais investimentos na nossa cidade e para melhoria da qualidade de vida da nossa população”, disse o prefeito Mauro.

Dando sequência às agendas na Capital, o prefeito Mauro acompanhado do secretário de Cultura e Turismo de Aquidauana – Youssef Saliba, se reuniram com o secretário Marcelo Miranda, da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura (Setesc), para apresentar o pedido de parcerias para diversas atividades programadas para acontecerem em Aquidauana, que fomentarão a cultura e o lazer para a população.

E por fim, o prefeito Mauro se reuniu com o secretário Eduardo Rocha, da Casa Civil, para atualizar informações sobre os pedidos de recursos para as obras de pavimentação asfáltica que serão realizadas pelo Governo do Estado em Aquidauana, beneficiando inicialmente os bairros Guanandy, São Pedro e Santa Terezinha.

“Tivemos uma agenda intensa na Capital, fomos atrás de parcerias e recursos para podermos colocar em prática eventos, atividades culturais, investimentos em infraestrutura e atender demandas que a nossa cidade tem e que precisamos do aporte do Estado e da parceria do deputado Beto. Em todas as agendas fomos bem recebidos e voltamos com muitas expectativas de termos várias solicitações atendidas”, completou o prefeito Mauro.





*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana