Em casa, Aquidauanense estreia neste sábado com objetivo de voltar à elite sul-mato-grossense

Preparação no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste, onde o Aquidauanense estreia na Série B / Divulgação

A longa espera acabou para a torcida do Aquidauanense. Neste sábado (20), às 16h, o Azulão da Princesa faz sua estreia na Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026 diante do Comercial, no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste, em Aquidauana.

A partida marca o início da caminhada da equipe na busca pelo principal objetivo da temporada - garantir uma das duas vagas de acesso à elite estadual em 2027. Para isso, o clube vem realizando uma preparação intensa desde o início do mês, sob o comando do treinador português João Carlos Barros, novidade no comando da equipe aquidauanense.

Ele chegou acompanhado dos integrantes de sua comissão técnica, formada por Júlio Cesar, Miguel Mota e Mathias Robaina. O grupo assumiu a missão de recolocar o representante da Princesa do Sul entre os principais clubes do futebol estadual.

Entre os destaques do elenco está o experiente atacante Walter. Aos 36 anos, o jogador acumula passagens por importantes equipes do futebol brasileiro, como Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Goiás e Athletico Paranaense, além de ter atuado pelo Porto, de Portugal.

Walter também conhece bem o cenário do futebol sul-mato-grossense. Na temporada passada, defendeu o CRA (Clube de Regatas Aquidauana) na disputa da Série B estadual, contribuindo diretamente para a campanha que resultou no acesso da equipe. Na competição, disputou nove partidas e marcou quatro gols.

Como parte da preparação para a estreia, o Aquidauanense realizou um amistoso contra a seleção da cidade e venceu por 3 a 0, com gols de Diguda, Isaque e Pedro Henrique. O confronto serviu para dar ritmo de jogo ao elenco e possibilitou à comissão técnica realizar os últimos ajustes táticos antes do início oficial da competição.

A Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026 contará com oito participantes: Aquidauanense, Comercial, Taveirópolis, União ABC, Esporte Clube Campo Grande, 7 de Setembro de Dourados, São Gabriel e Misto de Três Lagoas.

O torneio será disputado em turno único, no sistema de pontos corridos. Ao final da competição, os dois clubes com melhor campanha garantirão o acesso à primeira divisão estadual na próxima temporada.

Diante de sua torcida e jogando em casa, o Aquidauanense espera começar a competição com o pé direito e dar o primeiro passo rumo ao objetivo de retornar à elite do futebol sul-mato-grossense.

O QUE ELES DISSERAM:



“É preciso acelerar o condicionamento físico do time, mas acredito que até a estreia já teremos adquirido pelo menos 60%, 70% das condições necessárias”. João Carlos Barros, técnico do Aquidauanense