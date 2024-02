Em cima do telhado, mulher é presa por furtar restaurante em Aquidauana

Viatura da Polícia Militar / Divulgação

Uma jovem de 20 anos foi presa em flagrante por furtar uma restaurante na madrugada desta quinta-feira (22), em Aquidauana.



Segundo divulgado pela Polícia Militar, os policiais foram informados, pelo canal 190, sobre uma pessoa que estaria no telhado de um restaurante, localizado na Rua Estevão Alves Correa.



No local, os policiais viram a mulher no telhado e na sequência a jovem desceu. Na abordagem foi constatado que ela carregava diversas cédulas e moedas que totalizaram R$107,00, além de outros itens subtraídos do estabelecimento.



Diante da situação, ela foi presa e conduzida à Delegacia de Aquidauana.