Em homenagem ao dia do Artesão, prefeitura expõe trabalhos de artistas regionais

Estação Ferroviária de Aquidauana / Prefeitura de Aquidauana

Em homenagem ao Dia do Artesão, comemorado ontem (19), a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), realizou uma feira de exposição de artesanatos, na Estação Ferroviária de Aquidauana denominada “Aqui tem Artesanato”.

O objetivo do evento foi de homenagear, o trabalho desses profissionais bem como, fortalecer e incentivar o desenvolvimento do artesanato local, as associações e cooperativas de produção, gestão e comercialização dos artesanatos.

Durante o evento, foram feitas homenagens para alguns artesãos que fizeram e fazem parte da história do artesanato local. Dentre os homenageados estavam: Paulo Vicente - escultor em pedra de arenito; Alaidis Gomes da Rocha - artesã da costura criativa e patchwork; Sonia Costa Correa - artista plástica e ceramista; Laete Maria de Souza - artesã ceramista; Sirlei Aparecida Constantino Freitas de Barros - artesã crocheteira; Roseli Santana - artesã bonequeira/boneca de pano; Ana Lucia Gomes da Silva - artista plástica, arte terapeuta e educadora; Gilberto Medeiros Bruno - artesão ceramista moldagem; Janir Gonçalves Leite - artesã ceramista e Edson Simões Pereira - artesão de esculturas em arenito.

O evento foi aberto ao público e, para encerrar a programação dedicada aos artesãos, o público prestigiou apresentações de dança com o grupo “As Patroas - Rosas do Deserto” e o cantor Gabriel Castilho.

CASA DO ARTESÃO - A Prefeitura de Aquidauana através da SECTUR desenvolve um trabalho de apoio aos artesãos locais, mantém em funcionamento a Casa do Artesão na Estação Ferroviária, onde eles podem expor e comercialização seus produtos, não pagam nenhuma taxa. Além disso, na Casa do Artesão também são ofertados cursos que qualificam os profissionais e atualiza-os sobre novas produções, editais e técnicas artísticas.

Crédito: Imprensa Prefeitura de Aquidauana - MS. url: https://www2.aquidauana.ms.gov.br/noticia/7525/cultura-prefeitura-comemora-o-dia-do-artesao-com-exposicao-e-boa-musica