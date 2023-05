Em junho, relíquias cinematográficas serão expostas em Aquidauana.

O 7º Encontro de Relíquias em Aquidauana, MS, Vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho / Kevyn Moraes

Com entrada gratuita, nos dias 9, 10 e 11 de junho, o evento vai apresentar muita raridade que são verdadeiras relíquias. A avenida Pantaneta, no bairro Alto, da cidade, será palco de um espetáculo inesquecível. Uma exposição de automóveis de modelos fora de linha em perfeito estado de conservação. A festa será um excelente lazer para toda família, com praça de alimentação, banheiros, shows musicais e muito mais.