Em junho tem o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana

O 7º Encontro de Relíquias em Aquidauana, MS, Vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho / Kevyn Moraes

O 7º Entro de Relíquias de Aquidauana, reúne o que há de melhor dos colecionadores de carros antigos no Brasil (relíquias). Aquidauana é uma referência nessa exposição em todo o Estado do MS.

Nos dias 9, 10 e 11 de junho, a banda Raimundos, Chicão Castro, Marasmo e Mané Coxinha e os Cabeça Oca, estarão ajudando a balançar o público, na Avenida Pantaneta, no Bairro Alto, em Aquidauana. O evento terá uma infraestrutura para receber todas as famílias, com banheiros, praça de alimentação e também os melhores tatuadores do MS. Não perca! Outra só em 2024.