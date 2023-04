Em menos de 24 horas, justiça manda soltar professor do IFMS

A justiça concedeu liberdade ao professor do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul de Aquidauana, de 51 anos, investigado por importunação sexual contra uma estudade menor de idade. O alvará de soltura foi expedido em menos de 24 horas após a prisão em flagrante do docente ocorrida dentro da instituição de ensino.

O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (27) após uma estudante denunciar os abusos praticados pelo professor. As câmeras de segurança do circuito interno de um dos laboratórios foram acionadas e as imagens repassadas aos policiais militares, que decretaram a prisão e o encaminharam à Delegacia de Aquidauana.

Depois de se apresentar na Delegacia, o professor foi encaminhado ao presídio militar do 9° Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão por ser militar da reserva do Exército, onde ficou à disposição da justiça até o final da tarde desta sexta-feira (28). O alvará foi expedido pela juíza Kelly Gaspar Duarte Neves, da Vara Criminal, Infância e Juventude de Aquidauana.