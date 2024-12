Três pessoas morrem no Rio Aquidauana em menos de um mês

Corpo de Bombeiros, Divulgação

Nos últimos três fins de semana, o trabalho do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul tem sido marcado por buscas no Rio Aquidauana devido a desaparecimentos de pessoas.

No dia 1º de dezembro, um domingo, Adhan Wender da Silva Oliveira, de 28 anos, perdeu a vida ao entrar no rio para nadar. Seu corpo foi encontrado a cerca de 600 metros do ponto onde ocorreu o afogamento, na cidade de Rochedo.