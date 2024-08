Em queda de moto, homem reclama de dormência nas pernas em Aquidauana

Motociclista, que não teve a identidade divulgada, ficou ferido após cair da moto e sentir dormência nas pernas. O acidente aconteceu por volta das 4h15 desta quinta-feira, na rua Cândido Mariano, próximo ao Pirizal.

Segundo informações do Corpo de Bombeiro Militar de Aquidauana que atendeu a ocorrência, o condutor da moto estava caído no chão de costas, consciente e orientado com várias escoriações pelo corpo, reclamando de dormência nas pernas.

Após avaliação, a guarnição de resgate realizou o transporte da vítima até o hospital de Aquidauana deixando-a aos cuidados da equipe médica de plantão.