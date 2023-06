Vereadores atuam pelo desenvolvimento dos cidadãos de Aquidauana

Sessão Legislativa desta última terça-feira (20) / Ronald Regis

Em mais uma sessão realizada no dia 20 de abril, os vereadores de Aquidauana, discutiram em plenário, temas relevantes para o crescimento do município. Para iniciar os trabalhos, o presidente da casa, vereador Nilson Pontim (MDB), abriu a assembleia agradecendo a todos os presentes, destacando o secretário municipal de meio ambiente, Wanderley dos Santos Mariano, o casal Neuza Maria Gehre e Mário Ravaglia, entre muitos outros. Em seguida, Pontim deu início a sessão, e os debates discorreram com propostas e projetos voltados para o crescimento do município, como ao reconhecimento de trabalhos e ações de segmentos da sociedade civil.

Entre os assuntos pertinentes, os parlamentares destacaram a contribuição importante para a cidade, do trabalho da ABIMC (Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição), que tem como presidente o padre Paulo Nascimento Sousa, e coordenadores da equipe, Neuza Maria Gehre e seu marido Mário Ravaglia.

O reconhecimento unânime dos parlamentares, ao trabalho da Associação, atendeu a uma iniciativa do vereador Wezer Lucarelli (PSDB), que entregou ao casal, que representava toda a Instituição, uma Moção de Aplausos. A homenagem se deu diante do amplo trabalho de assistência social que a ABIMC realiza, como campanha do agasalho, entrega de cestas básicas, oferta de cursos gratuitos, distribuição de marmitex às famílias carentes, cadastradas na instituição, ou assistidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Meio ambiente, saúde e Aedes Aegypti e educação para coleta de lixo, foram temas apresentados

A importância da ação da Sema (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) que tem a frente o secretário Wanderley dos Santos Mariano, num trabalho desenvolvido em preservação e valorização do meio ambiente no município, o vice-presidente da casa, vereador Reinaldo Kastanha (União Brasil), em alusão ao dia do meio ambiente, 5 de junho, homenageou todos os servidores da SEMA, por meio de uma Moção de Aplausos aprovada por todos os parlamentares do município, que também reconheceram o significativo trabalho do secretário e toda sua equipe, pelo cuidado com a natureza da cidade Portal do Pantanal. Atento a questão de saúde, com relação ao mosquito Aedes Aegypti, o primeiro secretário da casa, o vereador Humberto Torres (PSDB), solicitou para a deputada estadual, Mara Caseiro (PSDB), o empenho da parlamentar em conquistar para Aquidauana, uma emenda parlamentar, para a aquisição de um veículo para o setor de laboratório de Entomologia da Coordenadoria de Controle de Vetores da Secretaria Municipal de Saúde, do município. O aparelho será importante no trabalho do Projeto de Monitoramento para amostragem de Aedes Aegypti por meio de armadilha de postura.

Sema (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) que tem a frente o secretário Wanderley dos Santos Mariano - Foto: Ronald Regis

Atento a saúde também, o vereador Sargento Cruz (MDB) solicitou aumento de recurso de custeio para ampliação dos atendimentos ambulatoriais da atenção especializada no Centro de Especialidades Médicas, Centro de Atendimento Materno Infantil e Centro de Reabilitação, ao secretário estadual de saúde, Maurício Simões Corrêa, uma vez que Aquidauana é sede da microrregião, com uma demanda de atendimento que cresce e carece de investimentos. Ao solicitar para secretário municipal de serviços urbanos, Archibaldy Joseph Lafayette Stockler Macintyre (Sr. Mac) a coleta de lixo descartada de maneira errada por alguns cidadãos, nas ruas das Bandeiras, Projetada 14, Zacharias Monteiro de Oliveira e rua Luiz Alves Corrêa, no Jardim Aeroporto II. O vereador Valter Neves (PSD) autor da iniciativa, destacou a importância de um trabalho de conscientização do descarte correto de lixo, junto à população, uma vez que parte dela despreza os dejetos em locais impróprios.

Povos Indígenas também estiveram em destaque como estudantes atletas que promovem a cidade pelo Estado

A importância dos povos originários no município de Aquidauana, foi tema do projeto de lei, que institui o Dia dos Povos Indígenas, de Aquidauana-MS. A data deverá ser celebrada anualmente em sessão solene na semana do dia 19 de abril. Esse projeto foi apresentado pelo vereador Anderson Meireles (MDB), que lembrou ao público, que no Brasil, o Estado do MS abriga um dos maiores números de população indígena, e que a História de Aquidauana, está entrelaçada com a História do Povo Terena. O talento de estudantes atletas do município, foi reconhecido também por todos os parlamentares de Aquidauana, através da Moção de Congratulações, que o vereador Professor Clériton (PP) entregou ao professor Denis Elias Ferreira, pela vitória da equipe que esteve sob seu comando no campeonato estadual dos jogos escolares de Mato Grosso do Sul, no dia 14 de junho na cidade de Dourados. O título foi conquistado com a vitória sobre os estudantes do município de Caarapó. Na homenagem, o vereador parabenizou o professor e os dez atletas que conquistaram o título de Campeões dos Jogos Escolares da primeira divisão do Mato Grosso do Sul.

Atletas que conquistaram o título de Campeões dos Jogos Escolares da primeira divisão do Mato Grosso do Sul - Foto: Ronald Regis

A noite seguiu com diversos temas como lajotamento de ruas, iluminação, parque infantil, solicitados por todos os parlamentares que compõem a Câmara Municipal como o Sebastião do Taboco (PSDB), Marquinhos Taxista (PDT), Everton Romero (PSDB) Tião Melo (Solidariedade), Chico Tavares (PT) que é o segundo secretário da casa. Todos eles defendem os pedidos que recebem da população em seus gabinetes, ou quando circulam pela cidade. A sessão que acontece às terças-feiras às 19h, é aberta à participação do público no Plenário Estevão Alves Corrêa, que fica na praça Nossa Senhora da Conceição, 85, centro de Aquidauana.