26 de Setembro de 2025 • 20:08

Tragédia

Embaixada da China autoriza exame necroscópico no arquiteto morto em acidente aéreo

Corpos das vítimas do acidente estão em Campo Grande

Redação

Publicado em 26/09/2025 às 15:36

O exame necroscópico do chinês Kongjian Yu começará nesta sexta-feira (26), com permissão da Embaixada da China. O arquiteto é uma das quatro vítimas da queda de avião nesta terça-feira (23), na Fazenda Barra Mansa, em Aquidauana.

Nesta manhã, os corpos foram transladados para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), em Campo Grande, onde são realizados os procedimentos de identificação, conforme o Midiamax.

Até o momento, três das quatro vítimas já passaram por exames necroscópicos e tiveram amostras coletadas para análise de DNA. Conforme a Polícia Civil, Rubens Crispim Júnior já foi positivamente identificado.

Os exames genéticos das demais vítimas seguem em andamento. O corpo do arquiteto chinês Kongjian Yu será submetido à necrópsia e coleta de material genético ainda na tarde desta sexta-feira.

Os prazos para a entrega dos resultados dos exames de DNA variam conforme a complexidade de cada caso. A Polícia Científica ressalta que todos os recursos científicos disponíveis estão sendo aplicados.

