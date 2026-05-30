Acessibilidade

30 de Maio de 2026 • 12:50

Buscar

Últimas notícias
X
LUTO NA SEGURANÇA PÚBLICA

Emoção, homenagens e cortejo com viaturas marcam a despedida de Diocezar Maidana em Aquidauana

Agente de Polícia Científica e ex-policial militar lutava há seis anos contra a ELA; adeus final reuniu familiares, amigos e forças de segurança em carreata histórica

Graziella Feitosa Franco

Publicado em 30/05/2026 às 10:14

Atualizado em 30/05/2026 às 11:42

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A tarde desta sexta-feira (29) foi marcada por profunda emoção, respeito e homenagens em Aquidauana durante a despedida do policial Diocezar Monteiro Maidana. Querido por colegas das forças de segurança, familiares e amigos, o adeus final ao agente mobilizou a cidade em um grandioso cortejo fúnebre.

Diocezar enfrentava uma batalha severa há cerca de seis anos contra a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Ele faleceu deixando a esposa, um filho e um legado de dedicação à segurança pública da região.

Trajetória marcada pela farda e pelo distintivo

Com uma carreira admirável e voltada à proteção da sociedade, Diocezar atuou nas duas frentes das forças policiais do Estado:

  • Polícia Militar: No passado, integrou as fileiras da PM em Aquidauana, onde se destacou como membro da antiga guarnição da ROTAI (Rondas Ostensivas Táticas do Interior).

  • Polícia Científica: Há aproximadamente 10 anos, ele havia migrado de corporação, exercendo com zelo a função de Agente de Polícia Científica no município.

Cortejo e última passagem pelas instituições

Como forma de reconhecimento aos anos de serviço prestados, uma grande carreata composta por viaturas das forças de segurança foi organizada para o último adeus.

O cortejo fúnebre partiu da capela da Pax e, acompanhado por equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica, percorreu ruas da cidade realizando uma parada simbólica em frente aos prédios dos três órgãos onde Diocezar trabalhou e deixou sua marca.

Após as homenagens institucionais em frente às delegacias e quartel, o cortejo seguiu em direção ao Cemitério Municipal de Aquidauana, onde o corpo foi sepultado sob forte clima de comoção e aplausos.

A equipe do O Pantaneiro expressa os mais sinceros sentimentos de pesar a todos os familiares, amigos e irmãos de farda por esta perda tão significativa.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Oportunidades

Semana fecha com renovação de vagas na Casa do Trabalhador de Aquidauana

Desenvolvimento local

Aquidauana sediou segunda etapa de capacitação para agentes criativos da região

GASTRONOMIA

Feira da Nova promete música, gastronomia e valorização da agricultura familiar em Aquidauana

Evento acontece nesta sexta-feira (29), no bairro Nova Aquidauana, com entrada gratuita e atrações para toda a família

LAZER

Feira da Estação leva música ao vivo e gastronomia neste sábado

Publicidade

Maio Laranja

Crianças do Pelotão Esperança recebem palestra sobre prevenção ao abuso sexual

ÚLTIMAS

Educação

Prefeitura de Anastácio lança a obra "Anastácio: 61 Personalidades".

A gestão municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou uma noite especial de lançamento da obra do professor e escritor Silas Cabral

Responsabilidade Fiscal

Câmara e prefeitura de Corumbá apresentam relatório de contas de 2026

A apresentação teve como objetivo dar transparência à execução orçamentária e financeira do primeiro quadrimestre do ano

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo