Emoção, homenagens e cortejo com viaturas marcam a despedida de Diocezar Maidana em Aquidauana

A tarde desta sexta-feira (29) foi marcada por profunda emoção, respeito e homenagens em Aquidauana durante a despedida do policial Diocezar Monteiro Maidana. Querido por colegas das forças de segurança, familiares e amigos, o adeus final ao agente mobilizou a cidade em um grandioso cortejo fúnebre.

Diocezar enfrentava uma batalha severa há cerca de seis anos contra a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Ele faleceu deixando a esposa, um filho e um legado de dedicação à segurança pública da região.

Trajetória marcada pela farda e pelo distintivo

Com uma carreira admirável e voltada à proteção da sociedade, Diocezar atuou nas duas frentes das forças policiais do Estado:

Polícia Militar: No passado, integrou as fileiras da PM em Aquidauana, onde se destacou como membro da antiga guarnição da ROTAI (Rondas Ostensivas Táticas do Interior).

Polícia Científica: Há aproximadamente 10 anos, ele havia migrado de corporação, exercendo com zelo a função de Agente de Polícia Científica no município.

Cortejo e última passagem pelas instituições

Como forma de reconhecimento aos anos de serviço prestados, uma grande carreata composta por viaturas das forças de segurança foi organizada para o último adeus.

O cortejo fúnebre partiu da capela da Pax e, acompanhado por equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica, percorreu ruas da cidade realizando uma parada simbólica em frente aos prédios dos três órgãos onde Diocezar trabalhou e deixou sua marca.

Após as homenagens institucionais em frente às delegacias e quartel, o cortejo seguiu em direção ao Cemitério Municipal de Aquidauana, onde o corpo foi sepultado sob forte clima de comoção e aplausos.

A equipe do O Pantaneiro expressa os mais sinceros sentimentos de pesar a todos os familiares, amigos e irmãos de farda por esta perda tão significativa.