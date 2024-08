Emoção marca a abertura do Rodeio

Uma multidão acompanhou a abertura do Rodeio profissional da 55° ExpoAqui ocorrida na noite desta quinta-feira (15) e animou a segunda noite da exposição de Aquidauana. Na edição este ano, a competição de rodeio ganha programação repleta de atividades e segue até o domingo (18) no Parque de Exposições. A entrada é franca todos os dias.

Emoção tomou conta da abertura da 55 ExpoAqui

A premiação irá totalizar 15 mil reais em prêmios e o vencedor do rodeio da ExpoAqui ainda garantirá uma vaga para a final da Liga Nacional em Barretos. Mais de 30 competidores irão disputar as etapas até a grande final que acontecerá no domingo.

Só nesta quinta-feira, 26 competidores já entraram na grande arena para a primeira bateria. Amanhã segue a segunda bateria da competição e no sábado a emoção das classificatórias.

O Pantaneiro está realizando a transmissão AO VIVO do Rodeio da ExpoAqui pelo Facebook @opantaneiro.