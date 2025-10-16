Empreendedores participam de palestra sobre gestão de vendas em Aquidauana

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

Empreendedores de Aquidauana participaram, na noite de terça-feira (15), da palestra “Faça a gestão de vendas e fidelize seu cliente”, promovida pelo Sebrae-MS, com apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, via Sala do Empreendedor.



A capacitação foi conduzida pela consultora técnica do Sebrae-MS, Laura Gomes, que apresentou estratégias e ferramentas voltadas à gestão de vendas e fidelização de clientes.



Durante o encontro, foram discutidos temas como planejamento e plano de vendas, previsão de resultados, territórios e rotas de atuação, processo de vendas, precificação, formas de pagamento, perfil do vendedor, análise de desempenho e fidelização de clientes.



A ação teve como objetivo capacitar micro e pequenos empreendedores para o aprimoramento da gestão comercial e o fortalecimento dos negócios locais.



A palestra foi gratuita e integra as iniciativas conjuntas do Sebrae-MS e da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, voltadas ao fomento do empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico do município.

