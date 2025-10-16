Empreendedores participam de palestra sobre gestão de vendas em Aquidauana

A capacitação foi conduzida por uma consultora técnica do Sebrae-MS
Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana
Empreendedores de Aquidauana participaram, na noite de terça-feira (15), da palestra “Faça a gestão de vendas e fidelize seu cliente”, promovida pelo Sebrae-MS, com apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, via Sala do Empreendedor.
A capacitação foi conduzida pela consultora técnica do Sebrae-MS, Laura Gomes, que apresentou estratégias e ferramentas voltadas à gestão de vendas e fidelização de clientes.
Durante o encontro, foram discutidos temas como planejamento e plano de vendas, previsão de resultados, territórios e rotas de atuação, processo de vendas, precificação, formas de pagamento, perfil do vendedor, análise de desempenho e fidelização de clientes.
A ação teve como objetivo capacitar micro e pequenos empreendedores para o aprimoramento da gestão comercial e o fortalecimento dos negócios locais.
A palestra foi gratuita e integra as iniciativas conjuntas do Sebrae-MS e da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, voltadas ao fomento do empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico do município.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Esporte
Confira os horários da corrida da Unimed marcada para sábado, dia 18
Corrida da Unimed reúne atletas e amadores de todas as categorias
Aquidauana sediará corrida em comemoração aos 40 Anos da Unimed
Polícia
Motorista foi preso em flagrante com maconha e skunk em veículo com placas falsas e registro de furto
Educação
Período de inscrição é de 23 a 30 de outubro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS