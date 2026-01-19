Empresa é contratada para projetar pavimentação do acesso a Piraputanga

O projeto abrange o trecho que liga a entrada da BR-262 à ponte sobre o Rio Aquidauana, em Piraputanga, conhecida como "Acesso dos 9km"
Arquivo/ O Pantaneiro
A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) publicou no Diário Oficial do Estado a contratação da empresa responsável pela elaboração do projeto de engenharia para a implantação e pavimentação do acesso ao distrito de Piraputanga, no município de Aquidauana.
Conforme o aviso oficial, a empresa Oliveira, Rae & Cia Engenharia Ltda. foi a vencedora da licitação e ficará responsável pela elaboração do projeto básico e executivo de engenharia, incluindo a Obra de Arte Especial (OAE). O projeto abrange o trecho que liga a entrada da BR-262 à ponte sobre o Rio Aquidauana, em Piraputanga.
A extensão prevista para o projeto é de aproximadamente 8,03 quilômetros. O valor total do contrato firmado para a elaboração dos estudos técnicos é de R$ 403.228,57.
A iniciativa representa uma etapa técnica necessária para a futura implantação da obra de pavimentação do acesso ao distrito.
