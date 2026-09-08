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Licitação

Definida empresa que fará obra na MS-345 em Aquidauana

Relevo Engenharia foi anunciada como vencedora da concorrência; contrato prevê pavimentação e drenagem em trecho da rodovia com prazo de 540 dias

Redação O Pantaneiro

Publicado em 08/09/2026 às 10:40

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Trecho da MS-345 contemplado pelo projeto segue em direção à Ponte do Grego / Divulgação

A empresa Relevo Engenharia LTDA foi declarada vencedora da licitação para execução de obras de infraestrutura urbana na MS-345, em Aquidauana. O valor contratado é de R$ 15.080.073,96, conforme aviso de homologação publicado na página 84 do DOE (Diário Oficial do Estado) desta terça-feira (08).

O serviço prevê a execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em um trecho da rodovia. O prazo estabelecido para realização da obra é de 540 dias, equivalente a aproximadamente 18 meses.

O procedimento corresponde à Concorrência Eletrônica nº 069/2026, conduzida pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos). Conforme o aviso, o resultado da licitação foi adjudicado à empresa vencedora e todo o procedimento foi homologado pela autoridade competente.

Obra atende região rural

O trecho da MS-345 contemplado pelo projeto segue em direção à Ponte do Grego, passando pela Aldeia Limão Verde, Cipolândia e pelos assentamentos Indaiá I, II e III.

A intervenção deve melhorar as condições de deslocamento para moradores dessas localidades e demais usuários que utilizam a rodovia entre Aquidauana e a região rural.

A obra havia avançado para uma nova etapa na semana passada, quando a Agesul reabriu a sessão da concorrência para divulgação da análise das propostas e eventual manifestação de recurso. Com a homologação do resultado nesta terça-feira, a empresa responsável pelos serviços foi definida.

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