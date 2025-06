Empresário de Aquidauana é encaminhado para Santa Casa com politraumatismo

Foto: João Éric, O Pantaneiro

Uma grave colisão frontal entre dois veículos deixou pessoas gravemente feridas na noite desta quinta-feira (05), na BR-262, entre os municípios de Dois Irmãos do Buriti e Anastácio, nas proximidades do acesso à Estrada Parque de Piraputanga, em Mato Grosso do Sul.

O acidente envolveu um Toyota Corolla, conduzido por Valmir Nogueira, empresário do ramo de embalagens da cidade de Aquidauana, e outro veículo conduzido por uma mulher, cuja identidade ainda não foi oficialmente divulgada.

Segundo informações apuradas no local, Valmir Nogueira foi socorrido por uma ambulância do município de Miranda, que transitava pela rodovia no momento do acidente. Ele foi encaminhado inicialmente ao Pronto Socorro de Aquidauana com traumatismo craniano e diversos outros traumas e devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

A condutora do outro veículo também sofreu ferimentos e também foi encaminhada ao Pronto Socorro, mas precisou ser internada na UTI do Hospital Regional de Aquidauana. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Imagens da equipe do O Pantaneiro mostram o estado dos veículos minutos após a colisão. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para sinalizar a via, que ficou parcialmente interditada durante o socorro às vítimas.

As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgados, mas a pouca visibilidade no horário do anoitecer pode ter contribuído para a colisão. Uma ultrapassagem em local proibido também não está descartado pelas autoridades.

Confira mais fotos:

