Empresário Francisco de Assis Carvalho morre aos 70 anos

Chico da Auto Peças Universal ao lado da esposa Marcilene Carvalho no aniversário de 70 anos / Arquivo pessoal

Aquidauana se despede nesta terça-feira (29) do empresário Francisco de Assis Carvalho. Com 70 anos, Chico morreu após sofrer um infarto e deixar uma trajetória marcada pelo papel pioneiro no ramo de autopeças no município. Ele era proprietário da Auto Peças Universal e, por isso, era carinhosamente apelidado de Chico da Auto Peças Universal. A empresa conta com seis décadas de atividade e contribui há muitos anos com o comércio local.



Francisco nasceu em 4 de outubro de 1954 e era casado há 50 anos com Marcilene Carvalho. Juntos, formaram uma família com três filhos: Milton, Leandro e Leonardo. Além do legado empresarial, Chico era conhecido pelo apoio ao esporte em Aquidauana, especialmente durante os tempos áureos do futebol amador e profissional na cidade. Ele foi presidente do Aquidauanense Futebol Clube, ajudando a financiar o time com recursos próprios e contribuindo ativamente para o fortalecimento da equipe local em uma época em que o clube recebia pouco apoio do poder público.



O velório de Francisco está sendo realizado na Pax Vida, e o sepultamento está marcado para às 10 horas de quarta-feira, 30 de outubro, no Cemitério do Dourado. Amigos, familiares e membros da comunidade local estão prestando suas homenagens a um dos grandes incentivadores do comércio e do esporte em Aquidauana.



A partida de Chico deixa um vazio entre aqueles que o conheciam e admiravam seu trabalho e dedicação. Chico era um dos principais nomes no incentivo ao futebol local, apoiando o time da cidade com paixão e recursos, o que fez dele uma figura respeitada e querida por muitos. O sentimento de pesar é compartilhado por toda a comunidade, que relembra o legado e expressa condolências à sua família.