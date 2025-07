Empresários de Aquidauana podem se inscrever em programa gratuito do Sebrae

Ponto turístico de Aquidauana / Arquivo/O Pantaneiro

Micro, pequenos e médios empresários de Aquidauana já podem se inscrever no programa Brasil Mais Produtivo, que está com inscrições abertas até o dia 31 de julho. A iniciativa é voltada para empresas dos setores da indústria, comércio e serviços que desejam melhorar sua gestão e aumentar a produtividade, com apoio técnico gratuito.

No total, o segundo ciclo do programa oferece 902 vagas em 13 municípios de Mato Grosso do Sul, incluindo Aquidauana. A ação é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, gerida pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e executada em parceria com o Sebrae e o Senai, que serão responsáveis por atender diretamente os empreendedores.