Empresários de Aquidauana podem se inscrever no Brasil Mais Produtivo

Divulgação

Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) de Aquidauana, nos setores de comércio, serviços ou indústria, têm até o dia 21 de fevereiro para aderir ao programa Brasil Mais Produtivo.

A iniciativa oferece acompanhamento gratuito para empreendedores que buscam aumentar a produtividade e a eficiência de seus negócios.

Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e gerido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o programa é executado em parceria com o Sebrae e o Senai. Para este primeiro ciclo (2025-2027), estão disponíveis 775 vagas em várias cidades, incluindo Aquidauana.

As empresas participantes terão suporte durante seis meses, com a atuação de um Agente Local de Inovação (ALI). O agente identificará as principais necessidades do negócio e implementará melhorias em oito etapas, focando na redução de custos, eliminação de falhas e aumento da produtividade.

Conforme aanalista-técnica do Sebrae/MS, Aline Hitomi, o programa é uma excelente oportunidade para os empreendedores aprimorarem a gestão empresarial. “A melhoria da produtividade é essencial para a sustentabilidade e o crescimento no mercado competitivo. O programa oferece suporte de qualidade e gratuito para que os empresários possam alavancar seus negócios”, afirma.

Para participar, os interessados devem atender a alguns requisitos: possuir CNPJ ativo com pelo menos 12 meses de operação e não ter desistido ou participado de ciclos anteriores do programa. As inscrições podem ser realizadas on-line pelo site oficial do programa.

Mais informações sobre o Brasil Mais Produtivo e outras ações do Sebrae/MS podem ser obtidas pelo telefone 0800 570 0800 ou no site ms.sebrae.com.br.