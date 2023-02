Empresários de Camisão realizam reunião com presidente da Câmara de Aquidauana

O vereador Reinaldo Kastanha, vice-presidente da Câmara de Aquidauana também prestigiou o encontro na sala de reuniões do Poder Legislativo / Divulgação

O encontro foi realizado para apresentar a proposta de oficializar a criação da Associação de Empreendedores do Corredor Turístico do Paxixi/Camisão - Aquidauana.

Um grupo de empresários que investe no distrito de Camisão, em Aquidauana, se reuniu com o presidente da Câmara Municipal, vereador Nilson Pontim e o 1º Secretário Humberto Torres.

O objetivo principal da entidade seria o fortalecimento do setor turístico no distrito de Camisão, inclusive com ênfase no Morro do Paxixi, além da gastronomia local, hospedagem e apoio a eventos.

O vereador Reinaldo Kastanha, vice-presidente da Câmara de Aquidauana também prestigiou o encontro na sala de reuniões do Poder Legislativo.