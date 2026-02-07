Enchente atinge residências e força retirada de moradores

O Pantaneiro / João Eric

A cheia do rio Aquidauana segue avançando e atinge diretamente áreas residenciais do município. Com a elevação contínua do nível do rio, casas estão sendo tomadas pela água, obrigando moradores a se virarem como podem para tentar proteger seus pertences diante do avanço da enchente.

Em alguns bairros, a situação continua exigindo a atuação da Defesa Civil, que retira famílias das áreas mais afetadas. Os moradores estão sendo removidos tanto para casas de familiares quanto para o Salão Paroquial de Aquidauana, que foi preparado para receber pessoas desalojadas pela cheia.

Em frente a algumas residências, já é possível ver barracas improvisadas, usadas como tentativa de abrigo ou para guardar móveis e objetos que não puderam ser retirados a tempo. O cotidiano dessas famílias foi drasticamente alterado pela força da água, que continua avançando.

As autoridades seguem monitorando o nível do rio Aquidauana e reforçam o alerta para que moradores de áreas ribeirinhas procurem ajuda e sigam as orientações da Defesa Civil. A recomendação é não esperar que a situação se agrave ainda mais, já que o rio permanece em elevação e pode causar novos alagamentos nas próximas horas.