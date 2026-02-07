Enchente atinge residências e força retirada de moradores

As autoridades seguem monitorando o nível do rio Aquidauana e reforçam o alerta para que moradores de áreas ribeirinhas
O Pantaneiro / João Eric
A cheia do rio Aquidauana segue avançando e atinge diretamente áreas residenciais do município. Com a elevação contínua do nível do rio, casas estão sendo tomadas pela água, obrigando moradores a se virarem como podem para tentar proteger seus pertences diante do avanço da enchente.
Em alguns bairros, a situação continua exigindo a atuação da Defesa Civil, que retira famílias das áreas mais afetadas. Os moradores estão sendo removidos tanto para casas de familiares quanto para o Salão Paroquial de Aquidauana, que foi preparado para receber pessoas desalojadas pela cheia.
Em frente a algumas residências, já é possível ver barracas improvisadas, usadas como tentativa de abrigo ou para guardar móveis e objetos que não puderam ser retirados a tempo. O cotidiano dessas famílias foi drasticamente alterado pela força da água, que continua avançando.
As autoridades seguem monitorando o nível do rio Aquidauana e reforçam o alerta para que moradores de áreas ribeirinhas procurem ajuda e sigam as orientações da Defesa Civil. A recomendação é não esperar que a situação se agrave ainda mais, já que o rio permanece em elevação e pode causar novos alagamentos nas próximas horas.
Chuvas
Chuvas levam Aquidauana a decretar situação de emergência
Aquidauana e Anastácio vivem mais um dia instável com previsão de chuvas
Rodovia BR-419 permanece interditada por tempo indeterminado devido às chuvas
Pecuária
Parte da área priorizada está localizada no Pantanal
Sorte
Números sorteados foram 01 - 02 - 05 - 14 - 18 - 32
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS