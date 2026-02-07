Acessibilidade

07 de Fevereiro de 2026

Cheia Rio Aquidauana

Enchente já cobre 7 de setembro no Parque João Dias

Motoristas que precisam passar pelo trecho devem redobrar atenção.

Redação

Publicado em 07/02/2026 às 07:53

Atualizado em 07/02/2026 às 08:14

O Pantaneiro / João Eric

Na manhã deste sábado (07), a cheia do rio Aquidauana provocou o alagamento parcial de um trecho da Rua 7 de Setembro, na região do Parque do João Dias, em Aquidauana. A área afetada dá acesso ao Frigorífico, à Colônia Trindade, à Vila Bancária e ao município vizinho de Anastácio, rotas importantes para o deslocamento diário de moradores e trabalhadores.

Mesmo com o nível elevado do rio Aquidauana e do Córrego João Dias, o tráfego ainda era possível nas primeiras horas do dia. Isso se deve, em parte, às obras recentes de recapeamento realizadas no local, que elevaram a via e ajudaram a conter os impactos iniciais da enchente.

No entanto, a situação inspira atenção. Caso o nível do rio continue a subir nas próximas horas, o cenário pode mudar rapidamente, com risco de interrupção total da passagem e aumento dos transtornos para quem depende da via. Moradores acompanham com apreensão a evolução da cheia, temendo prejuízos maiores, especialmente se as chuvas persistirem na região.

As autoridades locais seguem monitorando o nível do rio e recomendam cautela aos motoristas que precisam passar pelo trecho, além de atenção redobrada às orientações da Defesa Civil. A população ribeirinha também permanece em alerta para possíveis novos alagamentos.

