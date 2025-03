Encontro de artes marciais movimenta Avenida Pantaneta

Juliano Dervalho, Prefeitura de Aquidauana

O projeto Avenida Ativa começou na noite de segunda-feira, dia 17, com um grande encontro esportivo de artes marciais, na Avenida Pantaneta, em Aquidauana.

A iniciativa é uma oportunidade para sair da rotina, adotar hábitos saudáveis e aproveitar o espaço público de forma dinâmica e inclusiva.

O evento contou com a participação especial das equipes Ken Zen Kan, Senshi Karatê-dô, Cordão de Ouro Capoeira e Top Fight Aquidauana, proporcionando uma experiência única de aprendizado, disciplina e movimento.

Participaram também do aulão, os secretários Wellington Moresco (FEMA) e Wanderley Mariano (Meio Ambiente). O grupo Pantanal Runners também participou com o treino livre de corrida.

Durante o aulão, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer e praticar diferentes modalidades, experimentando desde as técnicas do karatê e do judô até a energia contagiante da capoeira.

“Agradecemos a todos os professores, atletas e público presente que fizeram deste evento um sucesso. Seguimos incentivando a prática esportiva e fortalecendo a comunidade por meio do movimento”, disse o diretor-presidente da Fundação de Esporte do Município – Wellington Moresco.





