Encontro de gestantes marca programação dos 134 anos de Aquidauana

A programação comemorativa pelos 134 anos de Aquidauana terá, nesta segunda-feira (10), uma ação especial voltada às futuras mamães. Às 8h, será realizado o Encontro de Gestantes, no Centro de Atendimento Materno e Infantil (CAMI), na Rua Duque de Caxias.

A atividade também integra as ações do Agosto Dourado, campanha dedicada à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. O encontro será uma oportunidade para reunir gestantes e proporcionar um momento de informação, acolhimento e preparação para a chegada dos bebês.

Durante a programação, a proposta é fortalecer o acesso das futuras mães a informações importantes sobre a gestação, a maternidade e os cuidados com o bebê, além de estimular a troca de experiências entre as participantes e os profissionais da área da saúde. Ações desse tipo também ajudam a aproximar as gestantes da rede de atendimento e reforçam a importância do acompanhamento durante a gravidez.

O Agosto Dourado destaca especialmente a importância da amamentação e do apoio que a mulher precisa receber durante esse período. Encontros com gestantes costumam abordar temas relacionados ao aleitamento, cuidados com o recém-nascido e a participação da família como rede de apoio.

Assim, além de fazer parte das comemorações pelo aniversário de Aquidauana, o encontro desta segunda-feira coloca em evidência uma pauta importante para a saúde das mães e dos bebês, unindo celebração, informação e cuidado.