Encontro de Relíquias de Aquidauana reúne participantes de outros países

A oitava edição do Encontro de Relíquias, realizada nos dias 30 de maio a 02 de junho em Aquidauana (MS), reuniu durante os quatro dias de evento milhares de apaixonados por veículos antigos e celebrou a história dos clássicos automóveis no estado de MS.

Não apenas um evento para colecionadores e aficionados por relíquias automotivas, a celebração tornou-se também uma grande celebração cultural e turística para Aquidauana. Além de reunir participantes de diversas cidades do Mato Grosso do Sul e estados vizinhos, em 2024 o evento consagra-se como um evento internacional, já que registrou a presença de reliqueiros de países vizinhos como do Paraguai.

Em entrevista ao O Pantaneiro, Mario Portilho, que reside na cidade de Pedro Juan Caballero/ Paraguai, explica que rodou cerca de 700 km em sua Kombi para participar do 8° Encontro de Relíquias de Aquidauana. Junto a sua esposa Zenith Gomez e do filho do casal, Mario Gael, eles curtiram todas as atrações do evento e elogiaram a festa: "O evento como sempre muito bom top e se Deus nos permitir voltaremos no ano que vem".

Reliqueiro Mário Portilho e seu filho Mário Gael são fãs do Encontro de Relíquias e viajaram mais de 700 km do Paraguai até Aquidauana especialmente para o evento. Reliqueiro Mário Portilho e seu filho Mário Gael são fãs do Encontro de Relíquias e viajaram mais de 700 km do Paraguai até Aquidauana especialmente para o evento.



Assim como o paraguaio Mario Portilho, muitos reliqueiros curtiram o evento com os familiares. A programação do Encontro de Relíquias garantiu entretenimento para todas as idades, contemplando atrações como apresentações ao vivo, exposições de artesanato da comunidade local, shows de bandas locais e nacionais, apresentação de moto, entre outros.