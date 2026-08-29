Reunião com Odilon Ribeiro mobiliza eleitorado feminino em Aquidauana

Evento teve como foco a mobilização do eleitorado feminino para a campanha estadual de Odilon Ribeiro / Divulgação

O candidato a deputado estadual Odilon Ribeiro (PL) reuniu centenas de eleitoras na noite desta sexta-feira (28), em Aquidauana, durante o encontro “Mulheres com Odilon”. O evento teve como foco a mobilização do eleitorado feminino para a campanha estadual e contou com a participação de lideranças comunitárias, moradores e autoridades políticas da região.

Durante o encontro, Odilon destacou que a representatividade feminina será uma das principais bandeiras de sua atuação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Em seu discurso, defendeu o fortalecimento de políticas públicas voltadas à proteção, valorização e escuta das mulheres no estado.

A agenda também reforçou a aproximação do candidato com a base política municipal. Participaram do ato o prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico (PSDB), a primeira-dama Vera Lúcia, o vereador Genivaldo Montana (PSD), além de secretários municipais e lideranças regionais.

Acompanhado da esposa, Maria Eliza, Odilon pediu apoio para ampliar a mobilização nas ruas durante a campanha e ressaltou a importância da participação feminina no processo eleitoral.

“Ver tantas pessoas nesta noite me dá ainda mais força e esperança nessa caminhada. As mulheres são o coração da nossa sociedade e precisam de voz, proteção e representatividade. Quero ser o deputado estadual que vai lutar diariamente na Assembleia por políticas públicas que valorizem e garantam os direitos de todas as mulheres de Mato Grosso do Sul”, afirmou.

O encontro terminou com o reforço ao compromisso do candidato de levar as pautas relacionadas às mulheres para a Assembleia Legislativa, caso seja eleito.

