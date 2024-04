Encontro valoriza produtos de Aquidauana e região

Divulgação

Aquidauana promoveu na noite de ontem (15), o Encontro Produzimos e Consumimos Aqui!". O objetivo foi o de promover um intercâmbio de ideias, estimulando a valorização dos produtos locais e regionais. Evento foi realizado na Câmara Municipal.



Segundo divulgado pela prefeitura, um mapeamento foi realizado desde de setembro do ano passado para identificar o que é produzido na região de Aquidauana e que pode ser consumido in. Esse estudo foi apresentado durante o evento.



Além disso, o encontro contou com a palestra “A importância da oferta de produtos regionais no bem receber para o turismo” que foi ministrada pela nutricionista do Senac, Simone Demênciano.



A secretária da Sectur, Aline Bezerra, ressaltou a importância de todos estarem cada vez mais aprimorando conhecimento e buscando o diferencial para ofertar aos turistas.



Participaram do “Encontro Produzimos e Consumimos Aqui”, empresários, proprietários de hotéis, pousadas, restaurantes, produtores e artesãos. Dentre os presentes também estavam, Roberta Francis - gerente do Centro de Educação Profissional, Turismo e Gastronomia do Senac; Helton Silva - consultor de negócios do Senac, Camila Fernandes – Consultora do programa Del Turismo; Mirian Coura Aveiro - presidente do COMTUR e presidente Ecopaxe (Associação dos Empreendimentos do Corredor Turístico do Paxixi); e Alexandre Périco - presidente da Atupark (Associação de Desenvolvimento do Turismo da Estrada Parque de Piraputanga).



Ao final da roda de conversa, os presentes puderam conhecer de perto os produtos expostos, degustaram e, também, diversos produtos já estavam disponíveis para comercialização.