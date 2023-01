Galho na rede elétrica causou queda no fornecimento de energia / O Pantaneiro

A energia já foi reestabelecida no centro de Aquidauana, na manhã deste sábado (28). Um galho causou a queda no fornecimento da luz, conforme informado a equipe do site O Pantaneiro.

A queda de energia aconteceu por volta das 8h30 e a concessionária, a Energisa, rapidamente colocou equipes nas ruas e o serviço foi reestabelecido. Alguns semáforos ficaram desligados.

A previsão era que até às 16h toda a energia seria reestabelecida, mas o serviço já foi feito e a energia voltou ao normal.