Energisa leva inovação e segurança ao campo durante Pantanal Tech em Aquidauana

Ryan Santos/ O Pantaneiro

A cidade de Aquidauana foi palco, no último fim de semana, do Pantanal Tech 2025 — um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e sustentabilidade do Mato Grosso do Sul.

Entre os destaques da programação esteve a participação da Energisa, parceira estratégica do Pantanal Tech.

A empresa levou ao público o Caminhão da Eficiência Energética, que apresentou dicas práticas de economia de energia e segurança no campo.

Segundo o diretor-presidente da Energisa, Paulo Roberto, o grande foco da participação da concessionária foi a prevenção de acidentes em áreas rurais.

“Nós temos tido muitos acidentes com trabalhadores e produtores rurais. Então, trouxemos um simulador de prevenção de acidentes para alertar sobre riscos relacionados à rede elétrica. Mostramos situações como altura de carga, isolamento de cercas e cuidados com tratores próximos a postes. É um trabalho educativo, com foco em salvar vidas”, destacou o presidente.

Aqueles que não puderam comparecer ao evento ainda podem acessar parte desse conteúdo por meio do site oficial da empresa, www.energisa.com.br, onde estão disponíveis orientações e materiais sobre segurança e consumo eficiente.

Ainda assim, Paulo Roberto ressaltou que nada substitui a experiência prática: “A simulação em tempo real permite que as pessoas tirem dúvidas, compreendam os riscos e aprendam de forma lúdica”.

Além das ações no Pantanal Tech, a Energisa também compartilhou com o público o impacto do projeto Ilumina Pantanal, que levou energia elétrica a regiões ribeirinhas isoladas. “É a cereja do bolo de qualquer carreira. Conversamos com pessoas que nunca tinham visto água gelada. Isso dá sentido ao nosso trabalho”, relatou emocionado o engenheiro.

Outro projeto citado com orgulho foi a reconstrução do ninho de tuiuiú — símbolo pantaneiro — na BR-262. Após o local original ter sido destruído por queimadas, a Energisa implantou um novo poste com estrutura adequada para o retorno da ave. “Contratamos um especialista canadense e construímos um novo lar para o tuiuiú. Ele voltou, teve três filhotes ali, e até fizemos uma eleição para escolher os nomes. Foi emocionante”, lembrou Paulo Roberto.

Com foco no futuro sustentável do agronegócio e na proteção da vida no campo, o Pantanal Tech 2025 reafirmou o papel da tecnologia como aliada da preservação e do progresso. O evento encerrou no domingo (29), deixando um legado de conhecimento, conexões e histórias inspiradoras para toda a região.

