Acessibilidade

08 de Fevereiro de 2026 • 09:49

Buscar

Últimas notícias
X
Carnaval

Ensaio aberto esquenta o clima do Pirafolia 2026 em Aquidauana

Ensaio aberto da Charanga da Banda Municipal Otávio Mongelli será na Praça dos Estudantes e vai embalar o público com marchinhas e ritmos carnavalescos

Redação

Publicado em 08/02/2026 às 08:55

Atualizado em 08/02/2026 às 09:16

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Redes Sociais

A contagem regressiva para o Pirafolia 2026 já começou em Aquidauana. Nesta segunda-feira (09/02), a população está convidada para participar de um ensaio aberto do Esquenta Pirafolia, que promete levar muita música e animação ao centro da cidade.

O evento será realizado a partir das 19h30, na Praça dos Estudantes, na Concha Acústica, no Centro de Aquidauana. O destaque da noite fica por conta do ensaio aberto da Charanga da Banda Municipal Otávio Mongelli, que vai embalar o público com marchinhas e ritmos carnavalescos.

A iniciativa tem como objetivo envolver a comunidade e dar início às celebrações que antecedem o carnaval, reunindo famílias, jovens e amantes da folia em um clima de descontração e alegria.

A organização convida toda a população para participar: “Venha ensaiar a alegria com a gente” e já entrar no ritmo do Pirafolia 2026.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Superação

Judoca aquidauanense Anna Clara Alegre se consagra campeã nacional no Troféu Brasil Cadete

Chuvas

Bombeiros alertam para risco de alagamentos após elevação do Rio Aquidauana

Chuvas

Corpo de Bombeiros presta apoio em alagamento no Centro de Aquidauana

A guarnição, utilizando uma embarcação, deslocou-se até o local e constatou que o quintal do imóvel estava completamente alagado

Chuvas

Rua Cândido Mariano, em Aquidauana, é interditada para serviços de limpeza

Publicidade

Chuvas

Rio Aquidauana atinge 8,30 metros; Prefeitura mantém atendimento a famílias

ÚLTIMAS

Solidariedade

Salão Paroquial acolhe famílias afetadas por alagamentos em Aquidauan

Até o momento, pelo menos cinco famílias precisaram deixar suas casas após terem os imóveis invadidos pela água

Pecuária

MS avança com políticas públicas para recuperação de pastagens

Parte da área priorizada está localizada no Pantanal

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo