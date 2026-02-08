Ensaio aberto esquenta o clima do Pirafolia 2026 em Aquidauana

Redes Sociais

A contagem regressiva para o Pirafolia 2026 já começou em Aquidauana. Nesta segunda-feira (09/02), a população está convidada para participar de um ensaio aberto do Esquenta Pirafolia, que promete levar muita música e animação ao centro da cidade.

O evento será realizado a partir das 19h30, na Praça dos Estudantes, na Concha Acústica, no Centro de Aquidauana. O destaque da noite fica por conta do ensaio aberto da Charanga da Banda Municipal Otávio Mongelli, que vai embalar o público com marchinhas e ritmos carnavalescos.

A iniciativa tem como objetivo envolver a comunidade e dar início às celebrações que antecedem o carnaval, reunindo famílias, jovens e amantes da folia em um clima de descontração e alegria.

A organização convida toda a população para participar: “Venha ensaiar a alegria com a gente” e já entrar no ritmo do Pirafolia 2026.