Entre acordes e amizades, músicos vivem noite especial em Aquidauana

Encontro serviu para aproximar profissionais de diferentes estilos musicais de Aquidauana e região / O Pantaneiro

Quem costuma subir aos palcos para levar alegria ao público viveu, desta vez, uma noite dedicada a celebrar a própria classe. O Espaço Flor de Tangerina recebeu, na última quarta-feira (05), o 1º Encontro de Músicos de Aquidauana e Região, reunindo artistas profissionais e amadores, além de familiares e convidados, em um ambiente de descontração, reencontros e muita música.

A ideia nasceu de forma espontânea. Segundo o músico Jeferson Mussato, tudo começou após a comemoração de seu aniversário, quando percebeu uma característica em comum entre boa parte das pessoas presentes.

"Muitos dos meus convidados eram músicos e acabamos fazendo um encontro sem querer da nossa classe", relembra.

Foi então que surgiu um sonho antigo compartilhado pelo baixista Roque.

"Ele me disse que o sonho dele sempre foi tentar reunir todos os músicos da cidade para um evento. Eu disse: o espaço eu consigo e vou tentar conseguir o jantar também", conta Jeferson

A proposta foi imediatamente abraçada pelo Espaço Flor de Tangerina, que ofereceu toda a estrutura necessária para transformar o projeto em realidade.

"A partir disso, montamos um grupo e enviamos convites para todos os músicos da região que conhecíamos. Acredito que faltaram poucos que não foram convidados".

Mesmo diante dos transtornos provocados pela falta de energia registrada na região na última quarta-feira, segundo Jeferson, o encontro foi mantido.

"Devido ao imprevisto, muitas pessoas pensaram que não iria acontecer e acabaram não indo ao evento. Mas, apesar de todas as circunstâncias contrárias, ele ocorreu com a presença de 17 músicos e seus convidados".

A programação da noite contou com um jantar de temática pantaneira, elogiado pelos participantes, criando o cenário perfeito para conversas, troca de experiências e fortalecimento dos laços entre artistas que, muitas vezes, se encontram apenas durante apresentações.

Mais do que uma confraternização, o encontro serviu para aproximar profissionais de diferentes estilos musicais, incentivar novas parcerias e reconhecer o papel daqueles que ajudam a construir diariamente a identidade cultural de Aquidauana, Anastácio e da região.

Ao final da noite, o sentimento era de missão cumprida e de expectativa pelo próximo capítulo dessa história.

"Terminamos o evento falando da necessidade de programar o próximo e temos certeza de que, neste que virá, muitos outros participarão", finaliza Jeferson.

Participaram do encontro a cantora Naira Leandro; os músicos Lino, Nando, Maestro Juarez, Roque e Fabiano, da dupla Lino e Nando; Gilmar, Brunão, Jeferson Yuri e Jeferson Mussato, da Banda Sem Rótulo; Bob, baterista da cantora Gleici Helena; Professor Josué (Jojô Love); Zet Zed; Maestro Isac; Nino e Guty, do Samba Retrô; além de Rodrigo Garrido. Também prestigiaram o evento o técnico de som Tião, o jornalista Rhobson Tavares Lima, do jornal/site O Pantaneiro, a influenciadora Ana Azevedo, familiares dos músicos e demais convidados.

A avaliação foi unânime entre os presentes de que o primeiro encontro cumpriu seu propósito de reunir pessoas apaixonadas pela música, deixando o desejo de que a iniciativa passe a fazer parte do calendário cultural da região.