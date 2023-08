Entrega de novas pistolas glock para Policiais Civis de Aquidauana reforçam a segurança

Policiais receberam novas armas / O Pantaneiro

Nesta quarta-feira, 30 de agosto, a Delegacia Regional de Aquidauana testemunhou um marco histórico para a segurança pública da região com a entrega oficial do novo armamento de pistolas Glock aos 73 Policiais Civis que atuam na área. O evento ocorreu na sede da Delegacia Regional do município e contou com a presença de autoridades locais e representantes da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública).

O Delegado Regional, Amylcar Eduardo Paracatu Romero, destacou ao O Pantaneiro a importância significativa dessa aquisição para o fortalecimento da segurança tanto para os agentes da lei quanto para a população.

"Estamos diante das melhores marcas de armamento do mundo, que proporcionarão não apenas uma maior segurança aos nossos policiais, mas também uma sensação de segurança para a população que servimos. Além disso, essas novas pistolas representam um aperfeiçoamento na rotina dos policiais, pois fazem parte integral de sua vida profissional", ressaltou o delegado.

O investimento nas novas pistolas glock foi realizado pela Sejusp, por meio do governo do Estado, demonstrando o compromisso com a modernização e o aprimoramento das forças de segurança pública.

A escrivã de Polícia em Dois Irmãos de Buriti, Milena Castro, enfatizou a relevância desse investimento. "Para nós, profissionais da segurança pública, essa aquisição é um verdadeiro marco. A sociedade pode confiar que estamos sendo equipados de maneira adequada para proteger e servir", declarou Castro.

O Delegado da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, Ronaldo Jacob, também exaltou a qualidade das novas armas e os benefícios que trarão para a segurança pública da região.

"As pistolas Glock representam o que há de mais seguro e eficiente em armamento. Nossos policiais estão agora equipados com ferramentas de excelência para desempenhar sua missão de servir à população. Cabe ressaltar que todos os nossos policiais foram devidamente treinados para operar com essas novas armas, garantindo a segurança no uso", afirmou o delegado.

A entrega das pistolas Glock marca um avanço importante na melhoria das condições de trabalho e na segurança tanto dos agentes de segurança pública quanto da comunidade que eles servem. Com essa iniciativa, o governo do Estado reforça o compromisso com a valorização dos profissionais da área e o aprimoramento das operações policiais na Região de Aquidauana.