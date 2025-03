Entrega de passes livres e certidÃµes de nascimento no CRAS II

Na manhã desta terça-feira (18), a sede do CRAS II, no bairro Nova Aquidauana, foi palco da entrega dos Passes Livres Intermunicipal e Interestadual para idosos e pessoas com deficiência (PCD). Além disso, também foram entregues Certidões de Nascimento para cidadãos em situação de vulnerabilidade social que solicitaram o documento por meio do CRAS.

A coordenadora do CRAS II, Elza Salatini, informou que aqueles que não puderam retirar seus documentos nesta terça-feira podem comparecer ao CRAS durante a semana para recebê-los. A entrega também contou com a participação da psicóloga Ieda Magalhães e de Adriana Chastel, responsável pelos passes.

Documentos necessários para a solicitação do Passe Livre Intermunicipal:

Cópia do documento de identificação com foto (RG, CNH ou Carteira de Trabalho);

Demonstrativo de crédito de benefício ou senha do Meu INSS;

Cópia do CPF;

Comprovante de residência atualizado (talão de água ou energia).

Para obter o Passe Livre, os idosos devem ter renda familiar per capita inferior a dois salários mínimos. Pessoas com deficiência que ainda não tenham 60 anos precisam apresentar um laudo médico atualizado, assinado e carimbado. Caso haja necessidade de acompanhante, é necessário apresentar cópia do RG e prescrição médica. Para o Passe Livre Interestadual, é exigido o número do NIS atualizado.

Serviço:

Endereço: CRAS II – Av. Mato Grosso do Sul, nº 270, Bairro Nova Aquidauana

Telefone: (67) 3241-2197

Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana