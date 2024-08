Entrega de veículos nesta terça marca comemorações de aniversário de Aquidauana

Nova fachada da prefeitura

A Prefeitura de Aquidauana entrega na manhã de terça-feira (13), ás 9h, novos veículos e equipamentos para a cidade. A ação integra o calendário de comemorações pelo aniversário de 132 anos do município.



Conforme divulgado pela prefeitura, o evento ocorrerá no pátio da Prefeitura. Serão entregues caminhonetes, caminhões basculantes, equipamentos para guinchos, uma ambulância e uma van para limpeza e manutenção da cidade.



Comemorações



O calendário de celebrações inclui uma série de eventos culturais e de lazer. A 55ª ExpoAQUI começa amanhã, quarta-feira, com abertura oficial às 19h e show de Lauana Prado às 20h.



A festa segue com rodeios e apresentações musicais até o dia 18 de agosto, domingo, com atrações como Gian & Giovani, Juliana Monteiro, Clayton & Romário, Manutti, Raça Negra e Brenno Reis & Marco Viola.



Além dos shows, a programação inclui o hasteamento dos pavilhões e o desfile cívico, escolar e militar no dia 15 de agosto, quinta-feira, às 7h30 e 8h, respectivamente, na Praça dos Estudantes e na Rua Sete de Setembro. Toda a programação é gratuita.



Em seguida, no dia 20 de agosto, terça-feira, às 10h, será a vez da reinauguração da Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro, localizada no Distrito de Piraputanga, com a presença de autoridades e comunidade escolar.



No dia 22 de agosto, quinta-feira, será realizada a premiação do 5º Concurso Artístico e Literário, às 18h, no Village Buffet. Já no dia 29 de agosto, quinta-feira, às 9h, será inaugurada a pavimentação asfáltica da Vila Pinheiro, na Rua Francisco Pereira Alves, esquina da Transdelta.



Outro destaque é a inauguração do Viveiro Municipal, agendada para o dia 23 de agosto, sexta-feira, às 8h, no Parque da Lagoa Comprida. Este espaço visa fomentar o cultivo de espécies nativas e promover a educação ambiental.



O mês de celebrações será encerrado no dia 31 de agosto, sábado, com dois eventos marcantes: o I Open CTO - IPSC, às 8h, no Clube de Tiro Orsi, e a Feira da Estação - Edição Especial de Aniversário, às 18h, na Estação Ferroviária.



A programação completa promete um mês de comemorações vibrantes e significativas, com foco especial em entregas de obras que visam melhorar a infraestrutura e qualidade de vida dos aquidauanenses.