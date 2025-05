Envolvidos em briga generalizada no Nova Aquidauana são transferidos para Capital

Duas pessoas esfaqueadas durante uma briga entre vizinhos no bairro Nova Aquidauana, no último domingo (11), Dia das Mães, foram transferidas em estado grave para Campo Grande. As vítimas são uma mulher que teve uma artéria cortada e um homem que sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas na face.



A gravidade dos ferimentos exigiu remoção urgente para hospitais da Capital. Segundo apurado pelo O Pantaneiro, ao todo, cinco pessoas deram entrada no Hospital Regional de Aquidauana após o conflito, que começou após uma vizinha repreender um menor de idade em frente à sua casa. Duas mulheres, ligadas ao adolescente, foram tirar satisfação e a discussão evoluiu rapidamente para uma briga generalizada. Além dos dois em estado grave, outras três pessoas — entre elas, quatro mulheres e dois homens no total — seguem internadas na unidade de Aquidauana, com ferimentos moderados.



Inicialmente, havia a informação de que seis pessoas estariam hospitalizadas, mas apuração do jornal confirmou que apenas cinco vítimas foram oficialmente atendidas. Um sexto envolvido teria fugido do local antes da chegada das equipes de socorro.



A Polícia Militar foi acionada para conter a briga e acompanha o caso no hospital. A Polícia Civil investiga os detalhes da confusão e pretende ouvir os envolvidos assim que houver condições clínicas.



O estado de saúde atualizado das vítimas ainda não foi divulgado oficialmente. A reportagem continua acompanhando o caso.

