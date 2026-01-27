Equipe da prefeitura atua na retirada de árvores caídas por temporal na MS-450

Foi feito também um alerta aos motoristas para que redobrem a atenção ao dirigir em períodos de chuva
O trabalho das equipes segue no local até a completa desobstrução e liberação da via / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
Um temporal com ventos fortes que atingiu Aquidauana na tarde desta terça-feira (27) derrubou árvores na MS-450, importante via de acesso à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Mesmo sob condições adversas, equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais foram deslocadas para o local para realizar a limpeza e desobstrução da rodovia.
A ação rápida busca garantir a segurança e a fluidez do tráfego no trecho, que tem grande fluxo de veículos, sendo usado diariamente por estudantes, trabalhadores e moradores da região. A prefeitura destacou que o trabalho de remoção dos galhos e troncos é prioritário para evitar acidentes e assegurar a mobilidade, mesmo diante das dificuldades impostas pelo mau tempo.
A administração municipal reforçou seu compromisso com a manutenção das vias e a segurança da população, lembrando que serviços essenciais como esse continuam independentemente das condições climáticas. Foi feito também um alerta aos motoristas para que redobrem a atenção ao dirigir em períodos de chuva, mantenham distância segura e reduzam a velocidade, especialmente em rodovias onde há risco de quedas de árvores ou alagamentos.
O trabalho das equipes segue no local até a completa desobstrução e liberação da via. A prefeitura orienta que, em caso de avistar novos pontos de risco ou obstruções nas estradas, a população entre em contato pelos canais oficiais.
