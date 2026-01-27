Equipe da prefeitura atua na retirada de árvores caídas por temporal na MS-450

O trabalho das equipes segue no local até a completa desobstrução e liberação da via / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A ação rápida busca garantir a segurança e a fluidez do tráfego no trecho, que tem grande fluxo de veículos, sendo usado diariamente por estudantes, trabalhadores e moradores da região. A prefeitura destacou que o trabalho de remoção dos galhos e troncos é prioritário para evitar acidentes e assegurar a mobilidade, mesmo diante das dificuldades impostas pelo mau tempo.

Um temporal com ventos fortes que atingiu Aquidauana na tarde desta terça-feira (27) derrubou árvores na MS-450, importante via de acesso à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Mesmo sob condições adversas, equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais foram deslocadas para o local para realizar a limpeza e desobstrução da rodovia.

A administração municipal reforçou seu compromisso com a manutenção das vias e a segurança da população, lembrando que serviços essenciais como esse continuam independentemente das condições climáticas. Foi feito também um alerta aos motoristas para que redobrem a atenção ao dirigir em períodos de chuva, mantenham distância segura e reduzam a velocidade, especialmente em rodovias onde há risco de quedas de árvores ou alagamentos.

O trabalho das equipes segue no local até a completa desobstrução e liberação da via. A prefeitura orienta que, em caso de avistar novos pontos de risco ou obstruções nas estradas, a população entre em contato pelos canais oficiais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!