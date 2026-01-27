Acessibilidade

29 de Janeiro de 2026 • 21:44

Buscar

Últimas notícias
X
Manutenção

Equipe da prefeitura atua na retirada de árvores caídas por temporal na MS-450

Foi feito também um alerta aos motoristas para que redobrem a atenção ao dirigir em períodos de chuva

Da redação

Publicado em 27/01/2026 às 18:11

Atualizado em 27/01/2026 às 18:13

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O trabalho das equipes segue no local até a completa desobstrução e liberação da via / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Um temporal com ventos fortes que atingiu Aquidauana na tarde desta terça-feira (27) derrubou árvores na MS-450, importante via de acesso à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Mesmo sob condições adversas, equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais foram deslocadas para o local para realizar a limpeza e desobstrução da rodovia.

A ação rápida busca garantir a segurança e a fluidez do tráfego no trecho, que tem grande fluxo de veículos, sendo usado diariamente por estudantes, trabalhadores e moradores da região. A prefeitura destacou que o trabalho de remoção dos galhos e troncos é prioritário para evitar acidentes e assegurar a mobilidade, mesmo diante das dificuldades impostas pelo mau tempo.

Leia Também

• Tempo fecha em Aquidauana e Anastácio e anuncia possível chuva

A administração municipal reforçou seu compromisso com a manutenção das vias e a segurança da população, lembrando que serviços essenciais como esse continuam independentemente das condições climáticas. Foi feito também um alerta aos motoristas para que redobrem a atenção ao dirigir em períodos de chuva, mantenham distância segura e reduzam a velocidade, especialmente em rodovias onde há risco de quedas de árvores ou alagamentos.

O trabalho das equipes segue no local até a completa desobstrução e liberação da via. A prefeitura orienta que, em caso de avistar novos pontos de risco ou obstruções nas estradas, a população entre em contato pelos canais oficiais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Clima

Quinta-feira será de calor e pancadas de chuva em Aquidauana

Carreira

Secretaria de Assistência Social de Aquidauana oferece cursos gratuitos de qualificação

Infraestrutura

Prefeitura de Aquidauana realiza manutenção na Rua Roberto Scaff, no bairro Serraria

Durante a execução dos trabalhos, a prefeitura pede a compreensão dos moradores e a atenção dos motoristas que trafegam pela região

Educação

Férias do SCFV encerra atividades com dia de diversão no Parque da Lagoa Comprida

Publicidade

Educação

Rede Municipal de Ensino de Aquidauana abre matrículas para EJA 2026

ÚLTIMAS

Educação

Prouni 2026: prazo de inscrição para 1º semestre termina nesta quinta

A inscrição é gratuita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

Geração de renda

Prefeitura de Nioaque apoia preparação do solo de agricultores familiares

As ações se concentraram no bairro Bahia, onde equipes municipais estão auxiliando agricultores familiares na etapa crucial de preparação do solo

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo