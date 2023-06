Equipe da Prefeitura de Aquidauana recebe Prêmio Cetran de Educação e Segurança no Trânsito

O tema da premiação deste ano era: "No Trânsito, Escolha a Vida" / Redes Sociais

Gestores da Prefeitura de Aquidauana, a coordenadora de curso técnico Ana Maria Cipro, o secretário de Turismo, Youseff Saliba e o diretor de Trânsito, Flavio Gomes receberam o 11° Prêmio Cetran de Educação e Segurança no Trânsito. Foi entregue o troféu de primeiro lugar durante o evento que ocorreu em Campo Grande nessa quarta-feira, dia 21, no auditório do Bioparque, e teve a presença de representantes de instituições ligadas ao trânsito de todo o Estado.

O secretário de Turismo, Yousseff explicou ao O Pantaneiro que foi até Campo Grande para representar o prefeito Odilon Ribeiro. A servidora Ana Maria Cipro ajudou a desenvolver a proposta criada diretor de Trânsito.

O Cetran-MS (Conselho Estadual de Trânsito) foi o responsável pela premiação aos trabalhos que promovem a compreensão e a sensibilidade dos cidadãos para uma mudança de comportamento, educação e segurança no trânsito.

“Nosso objetivo é motivar discussões e produções de trabalhos, elaboração e a aplicação de projetos, programas, atividades e produções que promovam um trânsito mais seguro no Estado de Mato Grosso do Sul”, explica a presidente do Cetran-MS, Regina Maria Duarte.

Além da premiação, houve uma palestra com especialista em trânsito e homenagens. O Simpósio Estadual sobre Trânsito acontece de 22 e 23 de junho, na Academia da Polícia Civil.