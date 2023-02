Equipe da saúde orienta foliões sobre violência sexual e DSTs em Aquidauana

As equipes de saúde também aproveitam para alertar os foliões sobre os cuidados com as DSTs / Divulgação

As equipes de saúde também aproveitam para alertar os foliões sobre os cuidados com as DSTs e sobre a importância do uso de preservativos. Durante as noites do Pirafolia, a Sesau distribuiu gratuitamente preservativos femininos e masculinos no evento.

"Carnaval é festa, é alegria, mas, também, é cuidado e prevenção. Por isso, aqui estamos, Saúde e Assistência juntas para alertar os foliões sobre as formas de prevenção de doenças", explicou a secretária Patrícia Panachuki.

A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio da equipe do CREAS, sob a coordenação da assistente social Elieli Maidana Coelho distribuiu flyers informativos e orientativos, alertando aos foliões sobre as formas de combater e denunciar os casos de violência.

A SAS realizou essa abordagem durante o carnaval como forma de trabalhar medidas imediatas e eficazes de prevenção dos vários tipos de abuso e violência sexual infanto-juvenil e, ainda, contra as mulheres.

“Fomos ao encontro da população para prevenir e, em caso do assédio sexual, a vítima saber a quem recorrer, como buscar ajuda e, principalmente, como denunciar”, completou Elieli.