Equipe de Aquidauana estreia em circuito de NataÃ§Ã£o com 32 medalhas

Divulgação/ Upan Aquidauana

A equipe da Upan Aquidauana fez sua estreia no Circuito Fedams de Natação no último fim de semana (22 e 23), conquistando resultados expressivos na competição realizada na piscina do Rádio Clube, em Campo Grande. Com 11 atletas representando o município, sendo sete federados e cinco vinculados, a equipe somou 32 medalhas, sendo 24 conquistadas pelos federados e oito pelos vinculados.



Destaques da competição

Entre os atletas vinculados, Vitorio Santos (categoria Mirim 1) garantiu um ouro nos 25 metros costas, além de uma prata nos 25 metros peito e um bronze nos 25 metros livre. Já Hevyllyn Estevão conquistou o terceiro lugar nos 50 metros costas. Matheus Maeda (Infantil 1) e Jean Cunha (Infantil 2) também subiram ao pódio, com Matheus levando dois bronzes nos 50 metros livre e borboleta, e Jean conquistando o terceiro lugar nos 50 metros livre. Laura Amaya (Petiz 2) completou as premiações dos vinculados com um bronze nos 50 metros peito.



No grupo dos atletas federados, Gabriella Quevedo (Infantil 2) teve uma grande atuação, conquistando seis medalhas, incluindo o ouro nos 200 metros medley e pratas nos 50 metros livre, 100 metros peito, 50 metros peito e 100 metros borboleta. Outro destaque foi João Pedro Miranda (Infantil 1), que garantiu três ouros nos 100 metros medley e 800 metros livre, além de outras premiações.



Outros nadadores da equipe também conquistaram medalhas em diversas provas, como João Guilherme Vasques (Juvenil 1), Rafaela Portes (Infantil 2), Lucas Gabriel Vasques (Infantil 2) e Pedro Augusto Medina (Juvenil 1), consolidando a participação da UPAN como uma força emergente na natação regional.



Classificação para o Brasileiro

O grande feito da equipe na competição foi a classificação da atleta Gabriella Quevedo para o Campeonato Brasileiro de Clubes, que acontecerá em Bauru, no mês de junho. A nadadora se destacou com seus tempos e garantiu vaga para representar Aquidauana no evento nacional.



Próximos desafios

Os atletas da UPAN seguem em treinamento intensivo para suas próximas competições. Entre os compromissos, estão o Centro-Oeste de Natação, que será disputado em Cuiabá entre os dias 7 e 10 de abril, e o Grand Prix Latam, que ocorrerá em Assunção, no final de maio.



A equipe faz parte da escolinha de treinamento da UPAN e do PRODESC, programa da Fundesporte, e vem se consolidando como um importante projeto de incentivo ao esporte em Aquidauana.

