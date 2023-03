Equipe de Aquidauana participa de Ciclo de Palestras e Oficinas

O documento é assinado pelo vice-governador José Carlos Barbosa / Divulgação

A equipe é composta por Flávio Gomes da Silva Filho, diretor executivo do trânsito, Cristiane da Silva, secretaria e Ana Maria Cipro, coordenadora da educação do trânsito.

A equipe do Demutran de Aquidauana participou do Ciclo de Palestras Sobre Legislação de Trânsito e Procedimentos Recursais 2023 e a Oficina Sobre Projetos de Educação para o Trânsito em Mato Grosso do Sul.

O evento aconteceu nos dias 27 e 28 de fevereiro na Acedepol/MS, em Campo Grande.

Na abertura do evento, o Governo de Mato Grosso do Sul lançou o edital do Prêmio Cetran de Educação e Segurança no Trânsito, que tem como tema “No Trânsito, Escolha a Vida”.

O prêmio tem por objetivo motivar discussões e produções de trabalhos e projetos que promovam um trânsito mais seguro no Estado.

O documento é assinado pelo vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), pelo secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, e pela presidente do Cetran/MS, Regina Maria Duarte, visa premiar os trabalhos que promovam a compreensão e a sensibilidade dos cidadãos para uma mudança de comportamento no trânsito, garantindo mais segurança e destacando os valores essenciais à vida.

A presidente do Cetran/MS acredita que além de reduzir os números de acidentes no trânsito, o prêmio irá contribuir para que Mato Grosso do Sul seja o primeiro estado brasileiro a cumprir a legislação de trânsito, no que diz respeito a obrigatoriedade de ter todos os municípios integrados ao sistema.

“Dos 79 municípios do estado apenas 3 ainda não estão conveniados e acreditamos que esse prêmio, que trará inúmeros benefícios para todos, o principal deles a preservação da vida, conscientize também os prefeitos dessas cidades sobre a necessidade de integração ao sistema”, disse Regina.

“Tenho certeza que chegaremos ao final desse ciclo de palestras comemorando a vitória de ser Mato Grosso do Sul o primeiro estado do país a ter 100% dos municípios integrados ao sistema, porque temos certeza que os prefeitos, vereadores e cidadãos de cada cidade do estado entenderam a importância de ter um trânsito seguro”, acredita o secretário de Segurança.

Ciclo de Palestras

Aberto nesta segunda-feira (27), em Campo Grande, o Ciclo de Palestras Sobre Legislação de Trânsito e Procedimentos Recursais 2023 e a Oficina Sobre Projetos de Educação para o Trânsito em Mato Grosso do Sul, promovidos pelo Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Cetran/MS), órgão colegiado da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), reúne representantes do sistema de trânsito dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Voltado aos operadores de trânsito de Mato Grosso do Sul, o evento visa atualizar os participantes sobre as alterações do Código de Trânsito Brasileiro - Lei 9.503/97 e do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, para que atuem de forma correta e transparente.

“A determinação do governador Eduardo Riedel é que sejamos municipalistas e invistamos nos municípios e nesse sentido o Detran tem procurado as prefeituras para que a gente atue de forma conjunta e integrada e com isso tenhamos uma redução de acidentes, especialmente nos pontos mais críticos dessas cidades”, finaliza o diretor-presidente do Detran/MS, Rudel Trindade Júnior.