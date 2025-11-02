Acessibilidade

02 de Novembro de 2025 • 12:48

Aquidauana

Equipe de Limpeza de Aquidauana dá exemplo de dedicação 

Grupo realizou um trabalho impecável de limpeza no entorno do cemitério municipal para cerimônia de Finados

Redação

Publicado em 02/11/2025 às 07:46

Atualizado em 02/11/2025 às 07:55

O Pantaneiro

Mesmo em pleno feriado, quando grande parte da população aproveita para descansar ou visitar familiares, a equipe de varrição da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais de Aquidauana mostrou um verdadeiro exemplo de compromisso e zelo com a cidade. Sob a liderança de Natalício Área Florentim, carinhosamente conhecido como “Pokémon”, o grupo realizou um trabalho impecável de limpeza no entorno do cemitério municipal, garantindo um ambiente limpo, organizado e acolhedor para todos que foram prestar homenagens aos entes queridos.

Desde as primeiras horas da manhã, os trabalhadores estavam a postos, equipados e com um sorriso no rosto, demonstrando alegria e orgulho em servir à comunidade. Entre vassouras, carrinhos de mão e sacos de lixo, o som do trabalho em equipe se misturava ao agradecimento dos visitantes, que puderam perceber o cuidado e a dedicação em cada detalhe.

“Nosso objetivo é deixar tudo limpo e bonito para as famílias que vêm visitar o cemitério neste dia especial. A gente trabalha com alegria, porque sabe que isso faz diferença para a população”, contou Pokémon, líder da equipe.

A ação faz parte do esforço contínuo da Prefeitura de Aquidauana em manter a cidade bem cuidada, especialmente em datas de grande movimentação, como o Dia de Finados. O resultado foi visível: ruas varridas, calçadas limpas e um ambiente mais agradável e respeitoso para todos.

A população reconheceu o empenho dos servidores, que, mesmo no feriado, preferiram estar a serviço do bem comum. “Parabéns a essa equipe guerreira! É bonito ver gente que trabalha com amor pelo que faz”, comentou uma moradora que visitava o local.

A reportagem deixa aqui um cumprimento especial aos trabalhadores da equipe de varrição de Aquidauana, que com alegria e dedicação mostram que cuidar da cidade é também uma forma de honrar a comunidade.

