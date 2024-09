Equipe de natação de Aquidauana ganha 13 medalhas em circuito

Divulgação

A equipe de natação de Aquidauana, com 14 atletas, foi só orgulho durante competição do Circuito Ana Carolina Muniz de Natação, realizada no sábado (14), em Campo Grande.

Os14 atletas da UPAN (União de Pais e Amigos da Natação) de Aquidauana, sendo 6 alunos do PRODESC Programa MS Desporto Escolar.

O circuito foi realizado na piscina do Sest/Senat em Campo Grande e os atletas aquidauanenses representaram o Clube Estoril, com um show na piscina.

No total, foram 13 medalhas para Aquidauana sendo elas com:

‍ Manuela Letroche cat. Petiz 2

lugar 50 Metros livre T. 33.05

lugar 100 Metros borboleta T. 1:31.76

200 Metros livre 2:39.84

100 Metros Livre T. 1:14.67

‍ Pedro Medina cat. Infantil 2

50 Metros livre T. 32.42

100 Metros livre T. 1:09.61

200 Metros livre T. 2:39.33

100 Metros Costas T. 1:26.48

‍ Rafaela Portes Cat. Infantil 1

200 Metros Peito T. 3:35.48

100 Metros Peito T. 1:40.88

‍ João Guilherme Cat. Infantil 2

400 Metros livre T. 5:41.65

‍ Gabriella Quevedo cat. Infantil 1

Lugar 100 Metros livre T. 1:09.03

200 Metros Medley T. 3:03.31

100 Metros Borboleta T. 1:20.18



Os nadadores foram ao pódio — Divulgação

Os treinamentos seguem visando a competição mais importante do semestre o Troféu Centro Oeste Infantil a Sênior que será disputado em Brasília.