Equipe de Saúde Bucal de Aquidauana participa de reunião anual da Atenção Primária

Encontro reuniu profissionais de todas as regiões, incluindo ESFs e sistema prisional, para discutir melhorias nos serviços e fluxos de encaminhamento
Durante a reunião, os participantes discutiram melhorias no atendimento, organização dos serviços e novas estratégias para cuidar cada vez melhor da população / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
A equipe de Saúde Bucal de Aquidauana marcou presença na 2ª reunião anual da Atenção Primária, um evento voltado à troca de experiências, alinhamento de procedimentos e fortalecimento do trabalho realizado nas unidades de saúde do município. O encontro foi realizado recentemente e reuniu profissionais de todas as regiões, incluindo equipes das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e do sistema prisional.
Durante a reunião, os participantes discutiram melhorias no atendimento, organização dos serviços e novas estratégias para cuidar cada vez melhor da população. Entre os temas abordados, foram reforçados os fluxos de encaminhamento para atendimentos especializados, garantindo mais agilidade e eficiência no acesso da população a tratamentos mais complexos.
Além disso, foram apresentadas novas abordagens de cuidado, ampliando o olhar das equipes no dia a dia e promovendo uma atenção mais humanizada e integrada. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a qualificação contínua dos profissionais e com a melhoria da saúde bucal em Aquidauana.
A Secretaria Municipal de Saúde destaca a importância de encontros como este para alinhar condutas, compartilhar boas práticas e fortalecer a rede de atenção primária, que é a porta de entrada do sistema de saúde e essencial para a prevenção e o tratamento precoce de doenças.
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