Equipe de Saúde de Aquidauana recebe homenagem por destaque nacional

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A equipe Multiprofissional da Atenção Primária à Saúde (APS) de Aquidauana foi homenageada na noite de terça-feira (5) com uma Moção de Aplausos concedida pela vereadora Ana Saravy. A homenagem reconhece o desempenho da equipe na 20ª Mostra Nacional “Brasil, Aqui Tem SUS”, realizada em junho, durante o 38º Congresso do CONASEMS, em Belo Horizonte (MG).



O projeto apresentado, intitulado “Superando Barreiras: a jornada de sucesso em grupo para portadores de hemiplegia em Aquidauana/MS”, obteve a maior nota entre os municípios com mais de 20 mil habitantes da região Centro-Oeste e se destacou entre centenas de trabalhos de diversas regiões do país.



O trabalho foi elaborado pela enfermeira Daniele Ferreira, com coautoria dos profissionais Gabriela Dorte, Isabela Mardegan, Carlos Mariano Siqueira, Luiz Henrique Pontes, Sandra Calonga e Janaina Estela Melgarejo.



Durante a cerimônia de entrega da moção, a secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, ressaltou a importância do reconhecimento nacional. A vereadora Ana Saravy também destacou o papel da equipe e do serviço público de saúde. A autora do projeto, Daniele Ferreira, agradeceu à equipe e enfatizou o compromisso com o atendimento coletivo.



A cerimônia aconteceu na Câmara Municipal de Aquidauana. O projeto segue como referência nas práticas de atenção à saúde voltadas a pessoas com hemiplegia.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!