Equipe do Samu ajuda em parto em Aquidauana

Divulgação

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) da Cidade de Aquidauana, auxiliou em parto dentro de uma residência. O fato foi registrado ontem, 21, na Vila Paraíso. O técnico de Enfermagem Wellington e o condutor Adonis informaram que o bebê havia acabado de nascer. Após o parto, a mãe e a recém-nascida foram levadas para a maternidade do Hospital Regional de Aquidauana. A equipe do O Pantaneiro parabeniza equipe pelo atendimento realizado a parturiente.